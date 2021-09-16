Haber Giriş: 16 Eylül 2021 Perşembe 21:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
PFDK'dan Alanyaspor ve Trabzonspor'a para cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig kulüpleri Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor'a para cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Aytemiz Alanyaspor'un, GZT Giresunspor müsabakasında, Trabzonspor'un ise Galatasaray maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 32 bin lira para cezasına çarptırıldı.
Saha olaylarına karışan taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edildi ve bir sonraki iç saha maçında yer alamayacaklar.
Etiketler: Trabzonspor Alanyaspor Süper Lig
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