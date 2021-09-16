TFF'den yapılan açıklamaya göre, Aytemiz Alanyaspor'un, GZT Giresunspor müsabakasında, Trabzonspor'un ise Galatasaray maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 32 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Saha olaylarına karışan taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edildi ve bir sonraki iç saha maçında yer alamayacaklar.