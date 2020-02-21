Haber Giriş: Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 12 Dev Adam'a destek
[Fotoğraf: İHA]
2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri D grubunda Türkiye-Hollanda arasında oynanan maça Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Harp Okulu öğrencileri ve komutanları tribünde yerlerini alarak milli takıma destek oldu.
2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri D grubunda Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Hollanda Erkek Basketbol takımı arasında Ankara Spor Salonunda oynanan maçta tribünlerde renkli anlar yaşandı.
[Fotoğraf: İHA]
Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu öğrencileri ve komutanları kendilerine ayrılan tribünde Milli Takıma destek verdi.
[Fotoğraf: İHA]
Askerlerin coşkulu desteği bütün salonu etkiledi.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: türkiye Türk Silahlı Kuvvetleri milli takıma destek Hollanda Harp Okulu öğrencileri EuroBasket 2021 2021 Avrupa Şampiyonası 12 dev adamSon Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 21:07
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