Türkiye, 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçını kaybetti. Ay yıldızlılar, D Grubu mücadelesinde Hollanda'yı, Ankara Spor Salonu'nda konuk etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte karşılaşmayı takip etti.

Maçın hava atışı öncesi İdlib'de şehit olan askerler için 1 dakika saygı duruşunda bulunuldu.

Ay yıldızlılar skor üretmekte zorlandığı ilk periyodu, 18-17 geride tamamladı.

İkinci çeyrekte Melih Mahmutoğlu sayılar bulsak da, Hollanda soyunma odasına 41-38 önde gitti.

Milliler üçüncü periyotta oyuna denge getirdi ve son 10 dakika 54-54 eşitlikle başladı.

Ancak son periyotta konuk ekip, tekrar rahat sayılar bulmaya başladı.

Hollanda, millilerin farkı kapatmasına izin vermedi ve parkeden 72-65 galip ayrıldı.

Konuk ekipte, OGM Ormanspor forması giyen Charlon Kloof 27 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Milli takımda ise 20 sayı üreten Melih Mahmutoğlu, mağlubiyete engel olamadı.

Ay yıldızlılar, D grubundaki ikinci maçında, 24 Şubat Pazartesi 22.00'de Stockholm'de İsveç ile karşılaşacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Radomir Vojinovic (Karadağ), Gintaras Vitkauskas (Litvanya)

Türkiye: Doğuş Balbay, James Metecan Birsen 12, Semih Erden 11, Melih Mahmutoğlu 20, Berkan Durmaz 10, Muhsin Yaşar 2, Kartal Özmızrak 3, Hüseyin Göksenin Köksal 2, Tolga Geçim 5, Metin Türen

Hollanda: Williams 2, De Jong 12, Kherrazi 5, Kok 2, Kloof 27, Franke 16, Vries, Mars, Roeland Schaftenaar 6, Kuta, Olaf Schaftenaar 2

1. Periyot: 17-18

Devre: 38-41

3. Periyot: 54-54