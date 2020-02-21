Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.

5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana bireysel çalışan Dorukhan Toköz ile tedavisine devam edilen Adem Ljajic katılmadı.

Ljajic kamp kadrosuna alınmadı

Yaşadığı boğaz enfeksiyonu ve yüksek ateşten dolayı hafta başından beri serum tedavisi gören Adem Ljajic, Beşiktaş’ın yaptığı son antrenmana da katılmadı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, yıldız futbolcuyu Trabzonspor maçının kadrosuna dahil etmedi.