9. dakikada penaltı atışını gole çeviren Mert Hakan, Demir Grup Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi.

Kırmızı beyazlılar bu galibiyetle 4 hafta sonra kazanarak puanını 45’e çıkardı.

3 haftadır kazanamayan Aytemiz Alanyaspor ise 39 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan mücadele 1-1 sona ermişti.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

VAR KARARI İLE PENALTI 5. dakikada Steven Caulker'ın Hakan Arslan'a ceza sahası içinde yaptığı müdahele sonrasında VAR'dan gelen uyarı sonrasında hakem Zorbay Küçük pozisyonu izlemek için monitöre gitti. Hakem Zorbay Küçük VAR'da pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

GOL-SİVASSPOR ÖNE GEÇTİ 9. dakikada Kazanılan penaltı vuruşunu Mert Hakan Yandaş gole çevirdi. 1-0

28. dakikada Mert Hakan Yandaş uzaktan kaleyi dendi, top kaleci Marafona'da kaldı.

36. dakikada Onur Bulut'un sağdan ceza alanına ortasında Cisse'nin kafa vuruşunda top direğin yanından farklı şekilde auta çıktı.

38. dakikada Bakasetas'ın ceza yayı civarından kaleyi karşıdan gören noktadan vuruşunda top yandan auta gitti.

39. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sol kanattan yaptığı ortaya Mustapha Yatabare ceza sahası içinde istediği kafa vuruşunu yaptı, top kalecide kaldı.

Mücadelenin ilk yarısını Demir Grup Sivasspor 1-0 önde kapattı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

ALANYASPOR'DAN ÜST ÜSTE POZİSYONLAR 48. dakikada savunma arkasına iyi sarkan Junior Fernandes kaleciyle karşı karşıya kaldı, ancak Mamadou Samassa'yı geçemedi.

Savunmanın uzaklaştıramadığı top Papiss Cisse'de kaldı. Papiss Cisse düzeltip sert bir vuruş yaptı yine kaleci Mamadou Samassa gole izin vermedi.

Mamadou Samassa'dan seken top Junior Fernandes'te kaldı. Junior Fernandes şutunu çekti, savunmaya çarpan top kornere gitti.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ 60. dakikada Fernando Andrade ceza sahası dışı hafif sol çaprazdan çok sert vurdu, top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

65. dakikada sağ kanattan topla ilerleyen Mert Hakan Yandaş ceza sahasına girerek şutunu çekti, kaleci Marafona gole izin vermedi.

67. dakikada Anastasios Bakasetas çok uzaklardan şutunu çekti, kaleci Mamadou Samassa topu kolay bir şekilde kontrol etti.

ALANYASPOR YİNE KAÇIRDI 75. dakikada kazanılan çift vuruşu sol kanatta Anastasios Bakasetas ceza sahası içinde arka direğe ortaladı. Uygun pozisyonda bulunan Mustafa Pektemek kafa vuruşunu yaptı, top az farkla auta çıktı.

83. dakikada Emre Kılınç ceza sahası ön çizgisinden şutunu çekti, top az farkla yandan auta gitti.

ALANYASPOR'DAN NET POZİSYON 85. dakikada Welinton Silva çok uzaktan şutunu çekti, Mamadou Samassa yatarak gole izin vermedi.

87. dakikada Anastasios Bakasetas ceza sahası dışından şutunu çekti, top Samba Camara'dan döndü.

Yine 87. dakikada sağ köşeden kazanılan korneri Onur Bulut ön direğe ortaladı, topa iyi yükselen Junior Fernandes kafa vuruşunu yaptı, top az farkla üstten auta gitti.

Mücadele Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakem: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Marcelo Goiano, Aaron, Camara, Erdoğan Yeşilyurt, Fatih Aksoy, Mert Hakan, Hakan Arslan, Yasin Öztekin (Dk. 79 Claudemir), Fernando (Dk. 63 Emre Kılınç), Yatabare (Dk. 71 Arouna Kone).

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Onur Bulut, Siopis, Musa Çağıran (Dk. 64 Mustafa Pektemek), Bammou (Dk. 46 Junior Fernandes), Bakasetas, Efecan Karaca, Cisse

Gol: Dk. 9 Mert Hakan (penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 8 Steven Caulker, Dk. 27 Onur Bulut (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 32 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 45+3 Marcelo Goiano, Dk. 64 Hakan Arslan, Dk. 73 Samassa, Dk. 90 Fatih Aksoy (Demir Grup Sivasspor)