Haber Giriş: Kaynak: DHA
Galatasaray derbi hazırlıklarını sürdürdü
[Fotoğraf: DHA]
Galatasaray, Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra gruplar halinde 5’e 2 dar alanda pas oyunu oynanırken antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleşti.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Sarı-kırmızılı ekipte Mario Lemina, günü tedaviyle geçirdi.
Galatasaray, derbi hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile tamamlayacak.
Etiketler: Galatasaray süper lig Fenerbahçe derbiSon Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 18:19
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