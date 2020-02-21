Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Adil Rami'nin sözleşmesi feshedildi
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe, Adil Rami ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini TFF'ye bildirdi.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde futbolcunun bilgilerinin bulunduğu bölümde, Rami'nin Fenerbahçe ile sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiği belirtildi.
Sarı-lacivertli kulüp Adil Rami ile 27 Ağustos 2019'da 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Etiketler: sözleşmesi fesih Fenerbahçe Adil RamiSon Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 18:19
Sıradaki Haber
Milli paralimpik okçulardan 7 madalya
Yükleniyor lütfen bekleyiniz