Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlar klas 10 kategorisinde Merve Cansu Demir altın, Ümran Ertiş bronz, klas 9 kategorisinde Neslihan Kavas altın, klas 4 kategorisinde de İrem Oluk gümüş madalya elde etti.

Erkekler klas 5 kategorisinde ise Hamza Çalışkan, bronz madalyanın sahibi oldu.

Turnuvanın son gününde yarın takım müsabakaları yapılacak.