Toksöz, federasyon tarafından düzenlenen Konya Minikler, Yıldızlar ve Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası ve Hava Koşusu için geldiği kentte Türk okçuluğunun geleceğini değerlendirdi.

Yaklaşık üç yıl önce kurulan bir federasyon olmalarına rağmen büyük bir ivme kazandıklarını ifade eden Toksöz, "Gençlerin bu spora ilgisi gerçekten çok ciddi bir noktaya doğru ilerliyor. Şu anda 600'den fazla kulübümüz, 12 bini aşan lisanslı sporcumuz var. Bizim hedefimiz bu rakamların çok daha üzerine çıkmak. İki yılı salgın döneminde geçirdiğimizi düşünürsek, bu rakamlar bizi Türk okçuluğunun ileriye doğru taşınması adına umutlandırıyor." diye konuştu.

Gençlerin okçulukla ilgili turnuvalara katılmasına çok önem verdiklerini vurgulayan Toksöz, "Minikler, gençler ve yıldızlar kategorisi bu anlamda bizim geleceğimiz Türk okçuluğunun gelişmesine ve bu mirasa sahip çıkacak olan onlar." ifadesini kullandı.

Federasyon, 65 ile temsilci atadı

Toksöz, Türk okçuluğunun kapasitesinin ve potansiyelinin çok fazla olduğunu belirtti.

Amacın sadece yay gerip ok atmaktan ibaret olmadığını vurgulayan Toksöz, "Kıyafetleriyle, ritüelleriyle, kullanılan ekipmanlarıyla tarihimizi de yaşatmaya çalışıyoruz. Federasyon olarak 65 ile temsilci atadık. Bunu 81 ile yaydığımız zaman, Türk okçuluğunun önlenemez yükselişi devam edecek." şeklinde konuştu.

Tarihi sporun yaşatılmasında, federasyon olarak ellerinden gelen gayreti göstereceklerini anlatan Toksöz, şunları söyledi:

"Tozkoparan İskender gibi dizilerin bu spora öncülük etmesi farkındalığı arttırıyor. Dünya Etnospor Konfederasyonunun düzenlediği Etnospor Kültür Festivali ve Dünya Göçebe Oyunları'nın bu yıl ülkemizde düzenlemesi gibi uluslararası organizasyonlar, Türk okçuluğunun tanıtılmasında ailelerin de ilgisini cezbediyor. Aileler de bu sporun yaşatılması adına çocuklarını okçuluğa yönlendiriyor. Biz sadece niceliğe bakmıyoruz. Nitelik olarak da iyi sporcular yetiştirmek istiyoruz."