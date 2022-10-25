Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 12:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih Tekke yeniden İstanbulspor'da
[Fotograf: AA]
Spor Toto Süper Lig ekibi İstanbulspor'da teknik direktörlük görevine Fatih Tekke getirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fatih Tekke'nin fotoğrafına yer verilerek "Hoş geldin Fatih 'Sultan' Tekke" ifadesi kullanıldı.
Fatih Tekke, kariyerinde daha önce de İstanbulspor'da görev yapmıştı.
Sarı-siyahlı kulüp, önceki teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın kendi isteğiyle dün takımdan ayrıldığını duyurmuştu.
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