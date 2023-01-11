26 Şubat 1994'te Ankara'da doğan Ahmet Çalık, futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı. Gençlerbirliği A takım formasını ilk kez 21 Nisan 2013'te Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında giyen Çalık, başarılı performansıyla dikkati çekti.

Altyapısında yetiştiği Gençlerbirliği Kulübü'nde genç yaşta kaptanlık görevini üstlenen Çalık, kırmızı-siyahlı kulüple 118 maçta görev yaptı.

Galatasaray'da 3,5 sezon oynadı

Gösterdiği performansla A Milli Takım'a davet edilen savunma oyuncusu Ahmet Çalık, 2016-2017 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray ile sözleşme imzaladı.

Galatasaray'da 3,5 sezon görev alan Çalık, sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesini karşılıklı feshettikten sonra Arabam.com Konyaspor ile anlaştı.

Stoper bölgesinde görev yapan Çalık, 2020-2021 sezonundan itibaren Konyaspor adına mücadele etti.

Gençlerbirliği, Galatasaray ve Konyaspor takımlarıyla Süper Lig'de 192 maça çıkan Çalık, 6 gol attı. Milli oyuncu, üç kulüple tüm kulvarda ise 225 maçta görev yaptı.

Acımız halen çok taze... Seni çok özlüyoruz Ahmet...



Geçtiğimiz yıl elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden eski futbolcumuz #AhmetÇalık'ı ölüm yıl dönümünde rahmetle ve özlemle anıyoruz! pic.twitter.com/sxAFTTHXKz — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 11, 2023

Milli takım kariyeri

16 yaş altı kategorisinden itibaren milli takıma çağırılan Ahmet Çalık, A Milli Futbol Takımı formasını ilk kez 17 Kasım 2015'te Yunanistan ile oynanan özel maçta giydi.

A Milli Takım'da 8 maça çıkan Çalık, Türkiye'nin Moldova'yı 3-1 yendiği özel maçta gol sevinci de yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

Trafik kazasında hayatını kaybetti

Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de Konya'dan Ankara'ya dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Çalık'ın kullandığı otomobil, Ankara-Niğde otoyolunda seyir halindeyken, Gölbaşı Hacılar mevkisinde kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

Futbol camiasında beyefendi kimliğiyle anılan Çalık, 27 yaşında hayatını kaybetti. Çalık'ın vefatı futbolseverleri derinden üzdü.

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun kalan haftaları "Ahmet Çalık Sezonu" olarak oynatıldı.