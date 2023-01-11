Türk futbolunun beyefendisi: Ahmet Çalık
Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Ahmet Çalık, vefatının birinci yılında anılıyor.
26 Şubat 1994'te Ankara'da doğan Ahmet Çalık, futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı. Gençlerbirliği A takım formasını ilk kez 21 Nisan 2013'te Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında giyen Çalık, başarılı performansıyla dikkati çekti.
Altyapısında yetiştiği Gençlerbirliği Kulübü'nde genç yaşta kaptanlık görevini üstlenen Çalık, kırmızı-siyahlı kulüple 118 maçta görev yaptı.
Çok özledik… #AhmetÇalık 1994 - pic.twitter.com/eQ9AEcgH49— arabam.com Konyaspor (@konyaspor) January 10, 2023
Galatasaray'da 3,5 sezon oynadı
Gösterdiği performansla A Milli Takım'a davet edilen savunma oyuncusu Ahmet Çalık, 2016-2017 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray ile sözleşme imzaladı.
Galatasaray'da 3,5 sezon görev alan Çalık, sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesini karşılıklı feshettikten sonra Arabam.com Konyaspor ile anlaştı.
Stoper bölgesinde görev yapan Çalık, 2020-2021 sezonundan itibaren Konyaspor adına mücadele etti.
Gençlerbirliği, Galatasaray ve Konyaspor takımlarıyla Süper Lig'de 192 maça çıkan Çalık, 6 gol attı. Milli oyuncu, üç kulüple tüm kulvarda ise 225 maçta görev yaptı.
Acımız halen çok taze... Seni çok özlüyoruz Ahmet...— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 11, 2023
Geçtiğimiz yıl elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden eski futbolcumuz #AhmetÇalık'ı ölüm yıl dönümünde rahmetle ve özlemle anıyoruz! pic.twitter.com/sxAFTTHXKz
Milli takım kariyeri
16 yaş altı kategorisinden itibaren milli takıma çağırılan Ahmet Çalık, A Milli Futbol Takımı formasını ilk kez 17 Kasım 2015'te Yunanistan ile oynanan özel maçta giydi.
A Milli Takım'da 8 maça çıkan Çalık, Türkiye'nin Moldova'yı 3-1 yendiği özel maçta gol sevinci de yaşadı.
Trafik kazasında hayatını kaybetti
Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de Konya'dan Ankara'ya dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Çalık'ın kullandığı otomobil, Ankara-Niğde otoyolunda seyir halindeyken, Gölbaşı Hacılar mevkisinde kontrolden çıkıp şarampole devrildi.
Seni Unutmayacağız…— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) January 10, 2023
26.02.1994 - #AhmetÇalık pic.twitter.com/aTtKV3ZTEg
Futbol camiasında beyefendi kimliğiyle anılan Çalık, 27 yaşında hayatını kaybetti. Çalık'ın vefatı futbolseverleri derinden üzdü.
Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun kalan haftaları "Ahmet Çalık Sezonu" olarak oynatıldı.
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