Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 09:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko Bayern Münih'i ağırlayacak
[AA arşiv]
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.
Avrupa Ligi'ndeki 5 maçlık mağlubiyet serisini dün deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos takımını uzatmada 94-88 yenerek sona erdiren sarı-lacivertliler, 11 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Bayern Münih ise 7 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 14. basamakta bulunuyor.
Etiketler: Fenerbahçe Bayern Münih Basketbol Avrupa Kupaları
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