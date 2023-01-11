Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 09:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
MKE Ankaragücü Nurullah Aslan ile yollarını ayırdı
MKE Ankaragücü, kaleci Nurullah Aslan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Nurullah Aslan arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Nurullah Aslan'a tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.
Kulübümüz ile Nurullah Aslan arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır.— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) January 10, 2023
Nurullah Aslan'a tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/thdphN3ma5
Etiketler: MKE Ankaragücü Transfer Haberleri
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