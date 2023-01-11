Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Nurullah Aslan arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Nurullah Aslan'a tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Kulübümüz ile Nurullah Aslan arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır.



Nurullah Aslan'a tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/thdphN3ma5 — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) January 10, 2023