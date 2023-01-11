Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 09:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'da Kouassi ile yollar ayrıldı
Trabzonspor Kulübü, Jean Evrard Kouassi'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Jean Evrard Kouassi arasındaki 12.01.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." ifadesine yer verildi.
Bilgilendirme | Kulübümüz ile futbolcumuz Jean Evrard Kouassi arasındaki 12.01.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. pic.twitter.com/st7zTg1K6S— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 10, 2023
Etiketler: Trabzonspor Transfer Haberleri
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