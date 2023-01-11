Lig Kupası'nın çeyrek final aşaması, iki karşılaşmayla başladı.

Manchester United, sahasında Charlton'ı 21. dakikada Antony, 90 ve 90+4. dakikalarda Marcus Rashford'ın attığı gollerle 3-0 mağlup ederek tur atladı.

Newcastle United ise evinde Leicester City'yi 60. dakikada Dan Burn ve 72. dakikada Joelinton'un bulduğu gollerle 2-0 yenerek yoluna devam etti.