Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 38. dakikasında Stanko Juric attığı golle Parma'yı 1-0 öne geçirdi.

Ev sahibi Inter, 88. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle durumu 1-1 yaptı. Mücadelenin normal süresi bu skorla sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.

Uzatma devrelerinde sahneye çıkan Francesco Acerbi, 110. dakikada bulduğu golle takımını 2-1'lik galibiyete taşıdı.

Tek maçlı eleme usulüyle oynanan turda rakibini mağlup eden Inter, adını son 8 arasına yazdıran ilk takım oldu.