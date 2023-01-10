Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 19:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samet Akaydın Fenerbahçe'de
[Fotograf: AA]
Fenerbahçe Kulübü, Adana Demirsporlu Samet Akaydın'ın transferi için futbolcu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.
Fenerbahçe, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ın transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, `Profesyonel futbolcu Samet Akaydin'in transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız` ifadeleri kullanıldı
Etiketler: Fenerbahçe Son Dakika Transfer Haberleri
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