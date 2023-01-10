Fenerbahçe, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ın transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, `Profesyonel futbolcu Samet Akaydin'in transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız` ifadeleri kullanıldı