Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 11:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep FK Başkanı Akınal istifa etti
[Fotograf: AA]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün Başkanı Cevdet Akınal, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Gaziantep FK'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akınal, göreve geldikleri 2021-2022 sezonundan bu yana kamuoyuna yansıyan ve yansımayan çeşitli zorluklar içerisinde takımı bugüne kadar getirdiklerini anlattı.
Gaziantep FK'nin başarısı için ellerini taşın altına koyduklarını aktaran Akınal, şunları kaydetti:
"Şahsi düşünce içerisinde olmadık, olamazdık da. İyi niyet ve özveri anlayışı ile bir noktaya kadar gelebildik. Gaziantep'in beklentilerini karşılayacak ve renkleriyle şanlı Antep savunmasını sembolize eden kırmızı-siyahlı formaya katkı sunmak isteyecek Gaziantep sevdalılarının yolunu açmak amacıyla bugün itibarıyla görevimizden ayrıldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."
Etiketler: Gaziantep FK Süper Lig İstifa Haberleri
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