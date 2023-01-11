Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 09:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Futbolda ara transfer dönemi başlıyor
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre yarın başlayacak ara transfer dönemi 8 Şubat Çarşamba günü tamamlanacak.
2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül'de tamamlanmıştı.
Son Haberler
- 09:31
- 09:30
- 09:31
- 09:24
- 09:22
Sıradaki Haber
İngiltere Lig Kupası'nda Manchester United ve Newcastle United yarı finalde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz