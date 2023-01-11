Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 09:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Halil Akbunar resmen Eyüpspor'da
Spor Toto 1. Lig takımlarından Eyüpspor, Belçika temsilcisi Westerlo'da forma giyen milli futbolcu Halil Akbunar'ı resmen kadrosuna kattı.
İstanbul ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Halil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Eyüpsporumuza hoş geldin Halil Akbunar! Eyüpsporumuz, KVC Westerlo'dan Halil Akbunar'ı 3,5 yıllığına renklerine bağladı. Halil Akbunar'a hoş geldin diyor, eflatun-sarılı formayla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Etiketler: Transfer Haberleri
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