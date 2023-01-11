Bir grup Trabzonspor taraftarı, Spor Toto Süper Lig'de dün Corendon Alanyaspor'a 5-0 mağlup olan bordo-mavili takımın teknik direktörü Avcı'nın görevden ayrılabileceği yönündeki söylemlerin ardından Yalıncak Mahallesi'ndeki evinin önünde toplandı.

Abdullah Avcı'ya büyük destek.



Taraftarlar moral vermek için deneyimli teknik adamın evine gitti.#Trabzonspor pic.twitter.com/8nYpMhXZdo — TRT Spor (@trtspor) January 10, 2023

Tezahüratlarla Avcı'ya sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, geçen sezon takımı şampiyonluğa taşıyan deneyimli teknik direktörün görevi bırakmamasını istedi.

Evinin balkonundan taraftarları selamlayan Avcı, "Ayağınıza sağlık, ben de sizi seviyorum. Duygularınız, destekleriniz için teşekkür ederim. Mücadeleye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Abdullah Avcı'ya büyük destek.



Taraftarlar moral vermek için deneyimli teknik adamın evine gitti.



Son detayları @barisssn aktardı. pic.twitter.com/aAQlDEUUhH — TRT Spor (@trtspor) January 10, 2023

Taraftarlar, Avcı'nın geçen sezon şampiyonluk kutlamasında söylediği "Beyaz" adlı şarkının, "Teşekkür ederim öyle baktığın için" bölümünü seslendirdikten sonra buradan ayrıldı. Avcı'nın da bir süre şarkıya eşlik ettiği gözlendi.