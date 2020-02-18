53 yaşında Hollanda'da kalp krizi geçirerek vefat eden Yücedağ, futbolculuk kariyerine Ajax'ta başlamıştı.

Sarıyer'e transfer olarak ülkemize gelen Mustafa Yücedağ, Galatasaray, Fenerbahçe ve Gaziantepspor formaları da giydi.

Bir çok kez ay yıldızlı formayla mücadele eden Yücedağ, 2010-2011 sezonunda Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard'ın yardımcılığını da yapmıştı.