Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Türk futbolunun acı kaybı
[Fotoğraf: AA]
Türk Futbolunun önemli isimlerinden Mustafa Yücedağ, hayatını kaybetti.
53 yaşında Hollanda'da kalp krizi geçirerek vefat eden Yücedağ, futbolculuk kariyerine Ajax'ta başlamıştı.
Sarıyer'e transfer olarak ülkemize gelen Mustafa Yücedağ, Galatasaray, Fenerbahçe ve Gaziantepspor formaları da giydi.
Bir çok kez ay yıldızlı formayla mücadele eden Yücedağ, 2010-2011 sezonunda Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard'ın yardımcılığını da yapmıştı.
Etiketler: Mustafa Yücedağ Türk futbolu GalatasaraySon Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 12:47
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