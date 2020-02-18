Altınordu ilçesinde yaşayan ve fazla kiloları nedeniyle çevresinden olumsuz eleştiriler alan Ahmet Şenol, yaklaşık 4 yıl önce kilolarından kurtularak sağlıklı bir bedene kavuşmak için zayıflamaya karar verdi.

Ailesinin desteğiyle Ordu Gençlik Spor Kulübüne gelen Ahmet Şenol, bir süre sonra tavsiye üzerine boks maçlarına çıkmaya başladı.

Boks sayesinde 125 kilodan 90 kiloya düşmeyi başaran genç sporcu, 10-16 Şubat'ta Ordu'da düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Zayıflamak amacıyla başladığı sporda daha önce de çeşitli başarılara imza atan Ahmet Şenol, hedefini olimpiyatlar olarak belirledi.

[Fotoğraf: AA]

"Kilo vermek için bu spora başlamıştım"

Ahmet Şenol, kendisini bu seviyeye getiren antrenörleri Mustafa Genç ve İsmail Uykur'a teşekkür etti.

Daha önce çıktığı Türkiye şampiyonalarında hep ikinci olduğunu, bu sefer çok çalışarak şampiyon olmayı başardığını aktaran Ahmet, bu başarısından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Milli sporcu, fazla kilolarından kurtulmak için boksa başladığını belirtti.

"Kilo vermek için bu spora başlamıştım. Daha sonra hocalarım beni maçlara götürmeye başladı. İlk maçta yenilmeme rağmen bu sporun tadına bakmış oldum ancak ondan sonraki bütün maçları almaya başladım. Çok çalıştım, canımı dişime taktım ve emek verdim. Altın madalyaya hak kazandım."

Boksun kendisi için artık çok önemli olduğuna vurgu yapan genç sporcu, "Allah izin verirse ekmeğimi bu spordan kazanacağım. Bu branşta hedeflerime de ulaşmak istiyorum. Bu sene önce Avrupa, sonra dünya şampiyonu olmak istiyorum. Rabbim izin verirse de 2024'teki Paris Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Ahmet Şenol, bu sporun kendisine çok şey kattığına dikkati çekerek, hocalarının kendisine sadece iyi sporcu olmayı değil ahlakı da öğrettiğini kaydetti.

Boks İl Temsilcisi ve antrenör Mustafa Genç ise Ahmet'in altın madalya kazanmasının kendileri için tesadüf olmadığını ifade ederek, sporcusuna sonuna kadar güvendiğini vurguladı.

Kulüp antrenörü İsmail Uykur da Ahmet'in spor disiplini ve ahlakının çok fazla olduğuna işaret ederek, sporcularının daha güzel başarılara ulaşacağını belirtti.

Anne ve babası çocuklarıyla gurur duyuyor

Ahmet Şenol'un annesi Nuran Şenol, oğluyla gurur duyduğunu dile getirerek, bundan sonra da başarılar elde edeceğine inandığını aktardı.

[Fotoğraf: AA]

Baba Süleyman Şenol da oğlunun çok çalışkan olduğunu ifade etti.

"Geceleri evde kendi kendine gölge boksu yapıyor. Oğlum çok çalıştı ve başardı. Allah izin verirse oğlum Avrupa'ya gidecek ve oralarda bayrağımızı dalgalandıracak. Biz ona çok güveniyoruz."