CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde sezon başladı. İlk maç iki Türk takımını karşı karşıya getirdi.

Eczacıbaşı Vitra, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Fenerbahçe Opet’i konuk etti. Maça hızlı bir giriş yapan Eczacıbaşı, ilk seti 25-23 ikinci seti de 25-18 kazanmayı başardı.

Fenerbahçe Opet, üçüncü setten itibaren geri dönüş için çabaladı. Üçüncü ve dördüncü seti 25-23 ve 25-22’lik skorlarla kazanan sarı lacivertliler durumu 2-2'ye getirerek maça ortak oldu.

Dev randevuda son sözü ise Eczacıbaşı Vitra söyledi. Saha ve seyirci desteğini arkasına alan turuncu siyahlılar seti 15-10 maçı da 3-2 kazandı.

Eczacıbaşı Vitra bu sonuçla Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başlamış oldu.

Kaynak: TRT SPOR, AA