Spor
Genç milliler Elit Tur'a yükseldi19 Kasım 2019 Salı 20:58 - Son Güncelleme 19 Kasım 2019 Salı 21:01
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 1. Grup'taki son maçında Bulgaristan’ı 2-1 yendi.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde yapılan karşılaşmayı, Polonyalı hakem Krzysztof Jakubik yönetti.
Ay-yıldızlı ekip, 2. dakikada Filip Krastev'in golüyle 1-0 yenik duruma düştüğü maçtan, 10. dakikada penaltıdan Atakan Gündüz ve 28. dakikada Veysel Karani Ünal’ın golleriyle 2-1 galip ayrıldı.
Milli takım oyuncuları, karşılaşmada gol sevinci sırasında asker selamı verdi. Elemelerde Elit Tur'a yükselen milli takımda futbolcular, büyük sevinç yaşadı.
Kaynak: AA