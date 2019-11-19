Spor
Fenerbahçe Beko'da 2 eksik19 Kasım 2019 Salı 20:32 - Son Güncelleme 19 Kasım 2019 Salı 20:34
THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sakatlıkları bulunan De Colo ve Westermann'ın Barcelona ve ASVEL maçlarının kadrosuna alınmadığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sağ arka adale sakatlığına bağlı ağrıları devam eden Nando De Colo ve TOFAŞ maçında kasık bölgesinden sakatlık yaşayan Leo Westermann'ın, Barcelona ile ASVEL karşılaşmalarında oynayamayacağı bildirildi.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın Barcelona, 10. haftasında ise 22 Kasım Cuma günü ASVEL'e konuk olacak.
Kaynak: AA
Etiketler: thy avrupa ligi Fenerbahçe Beko