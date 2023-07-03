Parçalı Bulutlu 31.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 03.07.2023 11:45

Türk dağcı Tunç Fındık yurda döndü

Dağcılık branşında "olimpiyat şampiyonluğu" olarak nitelendirilen ve Dünya'da sadece 45 kişinin tamamlayabildiği 14x8000 projesini başarıyla tamamlayan ilk Türk sporcu olan Tunç Fındık, yurda döndü.

Türk dağcı Tunç Fındık yurda döndü
[Fotograf: AA]

Projesinin 14. ve son ayağı Pakistan'daki Nanga Parbat (8125 metre) tırmanışını sonuçlandırıp, bu seriyi tamamlayan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçen Fındık, Nepal'den İstanbul'a geldi.

Tunç Fındık'ı İstanbul Havalimanı'nda Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Toprak Erol, federasyon il temsilcisi Selim Altınarık karşıladı.

Milli dağcı Tunç Fındık 14x8000 projesini bitiren ilk Türk oldu
Milli dağcı Tunç Fındık 14x8000 projesini bitiren ilk Türk oldu

Fındık, uzun süreli bir proje gerçekleştirdiğini belirtti. Fındık, tırmanışlarını sürdüreceğini aktardı.

"Yaklaşık 20 yıllık tırmanış faaliyeti oldu. Kendi imkanlarımla, ufak tefek sponsorluklarla gerçekleştirdim. Sekiz bin metrelik dağlar benim için bitmiş değil. Seneye de gideceğim dağlar var. Zorlu bir süreç oldu. 8 bin metrelik dağlara tırmanmak çok tehlikeli ve riskli. Dikkatli olmak, doğru kararlar vermek gerek. Şu ana kadar 25 kez 8 bin metrelik dağ tırmanışına gittim ama 15'inin zirvesine çıktım."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Milli dağcı, Nanga Parbat tırmanışını 4. seferde tamamlayabildiğini dile getirdi.

"Nanga Parbat dünyanın en yüksek 9. dağı. Dördüncü denememde zirvesine çıkmayı başardım. Zor, teknik, uğraştırıcı, havası kötü ve baş belası bir dağ ama yapabildim."

Tunç Fındık, 14x8000 projesi kapsamında 2006 yılında başladığı tırmanışlarında sırasıyla Everest (Nepal), Cho Oyu (Nepal), Lhotse (Nepal), Dhaulagiri (Nepal), Makalu (Nepal), Kanchenjunga (Nepal), K2 (Pakistan), Shishapangwa (Tibet), Manaslu (Nepal), Gasherbrum II (Pakistan), Broad Peak (Pakistan), Annapurna I (Nepal) ve Gasherbrum I (Pakistan) zirvelerine çıkmıştı.

Sıradaki Haber
Busenaz Sürmeneli Avrupa Şampiyonası'nın rövanşını Avrupa Oyunları'nda aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:52
Haziranda en fazla ihracat otomotiv endüstrisinden
12:47
Elazığ’da et yiyen 'Sarıkız örümceği' görüldü
12:40
Deniz Kaşifi Akdeniz'de iklim değişikliğini inceledi: Derin sular yapısını koruyor
12:34
Filistin'den İsrail'in Cenin saldırısının durdurulması için ABD'ye "acil müdahale" çağrısı
12:28
İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 30 tutuklama
12:30
Sidney merkezli şirketten Twitter'a "borç" davası
Ukrayna'da barajın patlatılması sonucu evsiz kalan yetim çocuklara Türkiye kucak açtı
Ukrayna'da barajın patlatılması sonucu evsiz kalan yetim çocuklara Türkiye kucak açtı
FOTO FOKUS
Tünelde sollama yaparken duvara çarptı: O anlar kamerada
Tünelde sollama yaparken duvara çarptı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ