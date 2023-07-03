Cedi Osman San Antonio Spurs'e transfer oldu

NBA'deki başarılı temsilcilerimizden Cedi Osman'ın 6 yıllık Cleveland macerası sona erdi.

Cleveland Cavaliars, Cedi Osman'ı San Antonio Spurs'e takas etti. Cedi Osman, Cleveland'ın 2016-2017 sezonundaki şampiyon kadrosundan kalan son isimdi.

Takas kampsamında Miami Heat'ten Max Strus da, 4 yıllık 63 milyon dolar değerinde kontrat ile Clevland takımına katıldı.

Cedi Osman, San Antonio'da geleceğin en büyük yıldızı olarak kabul edilen Victor Wembanyama ile birlikte forma giyecek. San Antonio Spurs, Wembanyama'yı geçen hafta ilk sıradan draft etti.

Cedi Osman, takas öncesinde önümüzdeki sezon için yaklaşık 7 milyon dolarlık kontratını garanti altına almıştı. 28 yaşındaki milli oyuncu, Cleveland ile çıktığı 404 maçta 9,7 sayı ortalaması ile oynadı.