Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit hayatını kaybetti. 17 Eylül 1932 tarihinde doğan efsane spor adamı, 88 yaşında hayata veda etti.

Ali Sami Yen'in teklifiyle Galatasaray'ın ilk profesyonel basketbolcusu olan Yalçın Granit, meşhur ‘Yenilmez Armada’nın yıllar boyunca kaptanlığını yapmıştı.

Oynadığı yıllarda sayı krallığı yarışında bulunan Yalçın Granit, Fenerbahçe-Galatasaray ezeli rekabetinde 41 sayıyla bir maçta en çok sayıyı atmıştı.

Avrupa Şampiyonaları tarihinde de sayı krallığı yarışında iki defa dereceye girmişti.

Fransa şampiyonu Paris Racing formasını terleterek Avrupa'da oynayan ilk Türk oyuncu olma unvanını kazanan Granit, 68 kez de A Milli Takım'ın formasını giymişti.

Darüşşafaka'nın basketbol şubesini kuran efsane isim, kulübe tek İstanbul şampiyonluğunu kazandırmıştı.

İTÜ basketbol şubesinin temellerini de atan Yalçın Granit, yüzlerce oyuncunun da yetişmesini sağlamıştı.

Eczacıbaşı’nı dördüncü ligden birinci lige taşıyan, Galatasaray’da şampiyonluklar yaşayan ve yıllar boyunca A Milli Takımı yöneten Yalçın Granit, uzun yıllar Türk basketboluna önemli hizmetlerde bulunmuştu.

TBF'den Yalçın Granit için başsağlığı mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu Yalçın Granit için başsağlığı mesajı yayınladı.

"Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi, sevenleri ve basketbol camiamıza başsağlığı dileriz."

Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit'in vefatını çok derin bir üzüntüyle öğrendik. Yalçın Granit'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve basketbol camiamıza başsağlığı dileriz.https://t.co/YVGvNG4DkJ pic.twitter.com/mlBSLL7GZu — TBF (@TBF) November 1, 2020

Granit'in cenazesine ilişkin bilgilerin daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Hidayet Türkoğlu'ndan Yalçın Granit mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Yalçın Granit için başsağlığı mesajı yayınladı.

"Türk basketbolunun duayen ismi, basketbol efsanemiz, saygıdeğer büyüğüm Yalçın Granit'i maalesef kaybettik. Değerli katkıları basketbol camiası tarafından her zaman minnetle hatırlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabır dilerim. Başımız sağ olsun!"