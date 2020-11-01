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Bakan Kasapoğlu'ndan Yalçın Granit için taziye mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 88 yaşında hayatını kaybeden Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk basketbolunun duayen ismi Yalçın Granit'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve basketbol camiamıza başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.
Türk basketbolunun duayen ismi Yalçın Granit’e Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve basketbol camiamıza başsağlığı dilerim. pic.twitter.com/jWUrwCH5qX— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) November 1, 2020
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