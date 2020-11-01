2020 - 2021 Sezonu öncesi Kayserispor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Bayram Bektaş ile bugün oynanan Çaykur Rizespor maçı sonrası yollar ayrıldı.

Rize deplasmanı dönüşü kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası teknik direktörümüz Bayram Bektaş ve ekibiyle yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırma kararı vermiş bulunmaktayız. Bayram Bektaş ve ekibine takımımıza hizmetleri, emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Sarı-kırmızılılar teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde 2 galibiyet alırken, 4 müsabakadan da yenilgi ile ayrıldı.