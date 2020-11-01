Karşılaşmanın tek golünü atan 33 yaşındaki forvet Remy, Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya yükseltti.

Çaykur Rizespor bu sonuçla puanını 11'e yükseltti. Hes Kablo Kayserispor ise 6 puanda kaldı.

Çaykur Rizespor Süper Lig'in sekizinci haftasını bay geçecek. Hes Kablo Kayserispor ise Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

7. dakikada Abdullah Durak'ın hatasında topu kapan Henrique, sol çizgide topu yaklaşık 40 metre sürdükten sonra ceza sahası çizgisi üzerinde boş durumdaki Kanga'ya bıraktı. Bu futbolcunun karşı karşıya vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

8. dakikada Donsah'ın yerden ceza sahası üzerine pasında Boldrin'in bekletmeden sert şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

10. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Fernandes'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında, boş pozisyonda penaltı noktasında Kanga'nın kafa vuruşunda, top direk dibinden auta gitti.

17. dakikada Samudio'nun pasında ceza sahası dışında Boldrin'in vuruşunda, kaleci Lung yerden seken topu kornere çelmeyi başardı.

20. dakikada Fernandes'in ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak yerden sektikten sonra kaleci Gökhan Akkan'ın göğsünden oyun alanına geri döndü.

33. dakikada sağ taraftan Baiano'nun yerden pasında ceza sahası çizgisi üzerinde Remy, sağ ayağı ile bekletmeden plase vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

47. dakikada Samudio'nun ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda kaleci Lung, uzanarak topu çelmeyi başardı.

57. dakikada Abdullah Durak'ın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Campanharo'nun ceza sahası dışından set şutunda kaleci Gökhan Akkan, uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

67. dakikada Samudio'nun soldan ceza sahası çizgisi üzerine pasında Remy'nin bekletmeden vuruşunda kaleci Lung, yatarak topu kontrol etti.

78. dakikada Onur Bulut'un pasında Boldrin'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Lung, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

Çaykur Rizespor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Koray Gençerler, Gökmen Baltacı, Murat Altan

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah Durak (Dk. 76 Yasin Pehlivan), Donsah, Baiano (Dk. 39 Onur Bulut), Boldrin (Dk. 88 Doğan Erdoğan), Samudio (Dk. 76 İsmail Köybaşı), Remy

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic (Dk. 85 İlhan Parlak), Lopes, Kolovetsios, Aziz Eraltay (Dk. 90+3 Muğdat Çelik), Fernandes (Dk. 75 İlhan Depe), Campanharo, Lennon (Dk. 75 Attamah), Hasan Hüseyin Acar, Henrique, Kanga (Dk. 46 Alibec)

Gol: Dk. 33 Remy (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Samudio, Dk. 44 Meriah, Dk. 90 Yasin Pehlivan (Çaykur Rizespor), Dk. 82 İlhan Depe, Dk. 90+5 Alibec (Hes Kablo Kayserispor)

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stjepan Tomas: Üç haftadır kazanıyoruz ve önemli bir üç puan daha aldık

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını tebrik etti.

"Üç haftadır kazanıyoruz ve önemli bir üç puan daha aldık. Maça iyi başlamadık. Kaybettiğimiz toplarla rakibe fırsatlar verdik. Attığımız golden sonra oyun olarak da toparlandık. 90 dakika iyi mücadele ettik. Seriye devam etmek istiyoruz."

Gelecek hafta ligde bay geçeceklerini hatırlatan Hırvat teknik adam, "Sakatların iyileşmesi ve eksiklerimizi gidermek için kamp yapacağız. Eksiklerimizi giderip, gelecek haftalarda galibiyetlerimize devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Bayram Bektaş: Tek eksiğimiz olan golü atamadık

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, ilk olarak İzmir'de meydana gelen depremden duyduğu üzüntüyü dile getirip, ölenlere başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar diledi.

Bektaş, Çaykur Rizespor karşısında kazanmak adına oyun disiplinini sahaya yansıttıklarını aktardı.

"Maç içinde iyi işler yaptık. Girdiğimiz 5 net pozisyonda gol atamadık. Geri koşudan kaynaklanan bir gol yemek beni üzdü. Bunu hafta içi çalışmıştık. Çalıştığımız yerden gol yedik ve üzüldük. Mücadele ve takım disiplini adına çok şey başardık ancak tek eksiğimiz olan golü atamadık. Takımımdan memnunum. Tek memnun olmadığım şey skor. Demek ki hala eksiklerimiz var. Bunlara çalışacağız."

Son vuruşlarda eksikleri olduğuna işaret eden Bektaş, "Oyun olarak son ana kadar geliyorsunuz ve son vuruşu yapamıyorsunuz. Oyuncularımız biraz daha dikkat etmeli." değerlendirmesinde bulundu.