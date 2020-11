Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin iki taraftarı Ali Çağın Kaygusuz ve Alp Cengiz çöken binalarda hayatını kaybederken, İzmir Büyükşehir Belediyespor’da 1998-2005 yılları arasında buz pateni yapan, lisanslı sporcu diş hekimi Buse Demir ve down sendromlu cimnastikçi Alper Öztürk’ün annesi Fatma Öztürk de vefat etti.

Göçük altından çıkarılan Alper Öztürk ve ağabeyi Buğra Öztürk ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi altına alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden ise şu açıklama yapıldı.

"Kentimizde yaşanan deprem sonrasında acılı haberler gelmeye devam ediyor. Kulübümüzde 1998-2005 yılları arasında buz pateninde lisanslı sporcumuz olan 26 yaşındaki diş hekimi Buse Demir'in de depremde hayatını kaybettiğini büyük üzüntü ile öğrendik. Merhumeye Allah’tan rahmet, Demir Ailesi’ne ve yakınlarına da başsağlığı ile sabır dileriz.

Down sendromlu sporcumuz Alper Öztürk’ün annesi Fatma Öztürk, kentimizdeki depremde yaşamını kaybetti. Göçük altında kalan 2020 Trisomi Dünya Down Sendromlular Cimnastik Yarışması finalisti, down sendromlu buz pateni ve cimnastik sporcumuz Alper Öztürk’ün annesi Fatma Öztürk yaşamını kaybetti. Göçük altından çıkarılan Alper Öztürk ve ağabeyi Buğra Öztürk ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi altına alındı. Merhumeye Allah’tan rahmet, Öztürk Ailesi’ne ve yakınlarına başsağlığı ile sabırlar dileriz."

"Buğra'ya bir şey olmasın diye üzerine kapanmış"

27 yaşındaki Alper Öztürk, Seferihisar açıklarında cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme Bayraklı ilçesinde bulunan Doğanlar Apartmanı'nda, annesi Fatma Öztemel Öztürk ve kardeşi 26 yaşındaki Buğra Öztürk ile yakalandı. Anne ile iki çocuğu, yıkılan binanın enkazının altında kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonunda Alper ve kardeşi Buğra Öztürk enkazdan sağ çıkarıldı, annenin cansız bedenine ulaşıldı.

İki kardeşin tedavisi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam ediyor. Fatma Öztemel Öztürk'ün cenazesi ise cumartesi günü toprağa verildi.

Alper ve Buğra Öztürk'ün dayısı Muhittin Öztemel, depremden sonra ilk olarak kardeşini telefonla aradığını, ulaşamayınca hemen Doğanlar Apartmanı'na gittiğini söyledi.

Öztemel, binanın tamamen yıkıldığını görünce büyük üzüntü yaşadığını anlattı.

"Kardeşimin, 16 yıl önce eşini kaybettikten sonra tayini İzmir'e çıktı. Hayatını kaybettiği o eve yerleşti. Çocuklarına çok düşkündü. Tüm yaşamını onlara adadı. Deprem anında yanında Alper ile Buğra varmış. Buğra'ya bir şey olmasın diye üzerine kapanmış, onun hayatta kalmasını sağlamış. Enkaz başında saatlerce bekledim. Yeğenlerim ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu kurtarıldı ama kardeşimi kaybettim."

"Annesinin öldüğünü bilmiyor"

Kardeşinin yaşamını yitirdiğini Buğra'dan öğrendiğini anlatan Öztemel, milli özel sporcu olan down sendromlu yeğeni Alper'in ise hala annesinin vefat ettiğini bilmediğini aktardı.

[Fotoğraf: AA]

Öztemel, jimnastik sporuyla ilgilenen ve 2019'da 22 yaş ve üzeri sporcular arasında Türkiye şampiyonu olan Alper Öztürk'ün, babasının vefatının ardından annesine daha çok bağlandığını ifade etti.

"Kardeşim yıllarca onun sporcu olması için çok emek verdi. Başarılı da oldu. Alper önce hayalindeki hedefi olan Türkiye şampiyonluğuna ulaştı, daha sonra ise milli takıma davet edildi. Temmuz ayında Antalya'da dünya şampiyonasına katılmaya hazırlanıyordu ama koronavirüs nedeniyle iptal oldu. Kardeşim onun başarılarıyla gurur duyuyordu. Artık kaldığı yerden Alper'in iyi bir sporcu olup başarılarına devam etmesi için ben destek olacağım. Onun her şeyiyle kendim ilgileneceğim."

Muhittin Öztemel, yeğenleri Alper ve Buğra'nın tedavilerinin devam ettiğini ve sağlık durumlarının iyiye gittiğini sözlerine ekledi.