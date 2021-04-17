Muğla'nın Marmaris ilçesindeki başlayan ve Bodrum'un Turgutreis beldesinde sona eren 180 kilometrelik etabın startına 24 takımdan 151 sporcu katıldı.

Philipsen dünkü Fethiye-Marmaris etabından sonra bir kez daha finişi birinci sırada geçti. Belçikalı sporcu yarışı, 4 saat 20 dakika 45 saniyeyle tamamladı.

Yedinci etapta İsrail'in Start-Up Nation takımından Alman Andre Greipel ikinci, Belçika'nın Deceuninck-Quick Step ekibinden Büyük Britanyalı Mark Cavendish üçüncü oldu.

Jasper Philipsen fırtınası!



Son metrelerdeki sprint heyecanından genç yıldız Jasper Philipsen galip çıktı. pic.twitter.com/cb81PTcec8 — TRT SPOR2 (@trtspor2) April 17, 2021

Son etap yarın koşulacak

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın yapılacak Bodrum-Kuşadası etabıyla sona erecek.

Bisikletçiler, 8. etapta 160.3 kilometre pedal çevirecek ve Konya'da başlayan turu tamamlayacak.