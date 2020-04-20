Haber Giriş: Kaynak: AA
TSSF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), yeni tip koronavirüs salgınına karşı başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin lira destek verdiğini duyurdu.
TSSF'den yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz tarafından alınan karar neticesinde dalış ve cankurtaranlar merkezlerimiz adına, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına federasyonumuz öz gelirlerinden karşılanmak üzere 100 bin lira bağışta bulunulmasına karar verilmiştir." denildi.
Etiketler: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu yeni tip koronavirüs salgını milli dayanışma kampanyasıSon Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 17:35
Sıradaki Haber
Tokyo Olimpiyat Oyunları 2021'de yapılabilecek mi?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz