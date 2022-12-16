Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, WISH programının 2022-2024 dönemi için Dünya Triatlon Federasyonuna yapılan başvurular arasından seçilen 5 antrenörden biri olan Gündüz, bu organizasyona katılan ilk Türk antrenör olacak.

Gündüz, 30 Kasım'da başlayan WISH programı kapsamında 17 Temmuz 2024 tarihine kadar uzaktan, 19-25 Şubat 2023 tarihlerinde ise İngiltere Hertfordshire Üniversitesi'nde eğitim alacak.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Hertfordshire Üniversitesi ve uluslararası spor federasyonunun iş birliğiyle geliştirilmiş bir eğitim programı olan WISH, kendi sporlarında elit seviyede antrenörlük yapan ve başarılı sporcular yetiştirme potansiyeline sahip kadın antrenörleri güncel bilgilerle donatmayı, sahada kazandıkları pratik bilgileri ileri taşıyacak teorileri aktarmayı, liderlik becerilerini geliştirmeyi ve özgüven kazandırmayı amaçlıyor.