Trabzonspor'da Futbol A Takım doktoru Halil Polat, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, Denswil'in dün antrenman esnasında sağ uyluk arka bölgesinde ağrı hissettiğini belirtti.

"Stefano Denswil'in yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sağ uyluk arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."

Trabzonspor Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 21 Aralık Çarşamba günü Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Karadeniz ekibi, 18 Aralık Pazar günü yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürecek.



