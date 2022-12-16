Muğla Valiliği 75. Yıl Toplantı Salonundaki görüşmeye Vali Tavlı'nın yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi İlker Cömert, Cycle Turkey Acentesi sahibi ve Bodrum Dağ Bisiklet Spor Kulübü başkanı Ali Sonay, Başkan Yardımcısı Metin Akyüz ve sporcular katıldı.

Dağ bisikleti ve yol bisikleti kategorilerinde milli sporcu ve başarılı sporcularla bir süre sohbet eden Tavlı, sportif branşlarda sağlanan desteğin artarak devam edeceğini söyledi.

Muğla'da spor turizmi altyapısının geliştirilmesi kapsamında yapılan çalışmaları anlatan Tavlı," Muğla'mız spor turizminde çok önemli bir yerde. Spor altyapımızı daha da geliştirerek Muğla'yı sporun ve spor turizminin başkenti yapma yolunda hep birlikte emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Tavlı, Muğla'daki spor altyapısının gelişimine desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Sporcular ise kendilerine sağlanan desteklerden dolayı teşekkür hedeflerinin dünya şampiyonluğuna ulaşmak olduğunu ifade etti.