Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas'ın karşı karşıya geleceği karşılaşmayı değerlendirdi.

"Hırvatistan'ı destekleyen herkesi tebrik ediyorum. Ben Arjantin ve Fas'ı destekliyorum. Komşularınızı seçemiyorsunuz, Tanrı sizi orada yaratıyor ancak dostlarınızı seçebiliyorsunuz."

Vucic, herkese saygı duyduğunu vurguladı.

"Deniz için Hırvatistan'a gidebilirsiniz ama ben gitmem. Hırvatistan'ı destekleyebilirsiniz de ama ben desteklemiyorum. 2022 FİFA Dünya kupası 3'üncülük maçında Fas'ı destekleyeceğim. Onlar bizim kardeşlerimiz ve Kosova'nın bağımsızlığını asla kabul etmeyecekler."

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