Trendyol Süper Lig'de yeni sezonunun fikstür çekimi yapıldı

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen fikstür çekimine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, kulüp başkanları, kulüp temsilcileri ve teknik adamlar katıldı.

Ceren Gündoğdu'nun sahne aldığı gecede komedyen Tahsin Hasoğlu da esprileriyle konuklara eğlenceli vakit geçirtti.

Ligin ilk yarısı 18 hafta oynanacak

Süper Lig'de sezon 11-12-13-14 Ağustos'ta oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. 23-24-25 Aralık'taki 18. hafta maçlarıyla ligde ilk yarı sona erecek. 5-6-7-8 Ocak'taki 19. hafta mücadeleleriyle başlayacak ikinci yarı ise 19 Mayıs 2024'te sona erecek.

Maç takviminin sıkışması nedeniyle 17 ve 22. hafta karşılaşmaları hafta içi oynanacak. Ayrıca 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler dolayısıyla 31. hafta mücadelelerinde takımlar 2-3-4 Nisan tarihlerinde karşı karşıya gelecek. Sezonu 17, 18, 19 ve 20. sırada tamamlayan 4 takım bir alt lige düşecek.

"Ligimiz dünyanın en değerli 10 ligi arasında yer alıyor"

Süper Lig ve 1. Lig'in yeni isim sponsorunun Trendyol olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İngiltere ve İspanya'nın ardından en büyük isim sponsorluğu anlaşmasını yaptıklarını belirtti.

Geçtiğimiz sezon yaşanan şampiyonluk yarışının ligin marka değerini artırdığına dikkati çeken Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Yeni isim sponsorumuzla birlikte önümüzdeki yıl rekabetin de daha üst seviyede olacağına inanıyorum. Her zaman ısrarla altını çizdiğim bir konu var, Türk futbolunun marka değerini artırmak. Hedeflediğimiz artış çok önemli. Ama futbolun güzel ve eğlenceli anlarını da öne çıkarmamız gerekiyor. Türk futbolunun marka değerini yükseltmek, yapısal sorunları çözmek ve takımlarımıza katkı vermek istiyoruz."

Önümüzdeki sene fikstür sistemini yeniden düzenlemek istediklerini de sözlerine ekleyen Mehmet Büyükekşi, "Ligimiz dünyanın en değerli 10 ligi arasında yer alıyor. 100'den fazla ülkede bazı maçlarımız yayınlanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, Almanya ve Belçika liglerini yeniden düzenleyen firmayla anlaşma yaptık. Önümüzdeki süreçte Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig'de fikstür yapısını yeniden oluşturmak istiyoruz. Süper Lig'in kurumsal kimliğini de yeniden oluşturmak istiyoruz. Yeni sponsorluk modelleriyle kulüplerin gelirlerini artırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Federasyon, takımlar ve taraftarlar olarak Cumhuriyetin 100. yılına yakışan bir hikaye yazmak istediklerinin altını çizen Büyükekşi, sözlerini şöyle tamamladı:

"TFF olarak şeffaf, eşit, adil, tarafsız yönetimle, Türk futboluna olan güveni yeniden inşa etmek istiyoruz. Trendyol Süper Lig 11 Ağustos'ta 66. sezonuna merhaba diyecek. Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor'un yeniden katılımıyla 20 takımın yer alacağı bir sezon geçireceğiz. Yeni sezonda dostluğun önde olduğu, sakatlıkların yaşanmadığı, yüksek seyir zevkinin olduğu maçların yaşanmasını temenni ediyorum."

"Ne kulüpler, ne federasyon bu finansal durumun içinden çıkabilecek durumda değil"

Gecede konuşan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, başkan olarak görev yaptığı 5 yılda fikstür çekimlerine katılmadığını, ilk kez böyle bir gecede yer aldığını söyledi.

Maçların oynanmadığı dönemin başkanlar ve yöneticiler olarak stressiz bir dönem olduğunu ancak taraftarların maçları heyecanla beklediğini ifade eden Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi de Trendyol ile imzalanan isim sponsorluğu anlaşması dolayısıyla tebrik etti.

Futbolda birçok sorun olduğunu, sorunların günden güne arttığını vurgulayan Ali Koç "Hepimizin bildiği finansal sorunlar var. Çok paydaşın dile getirip beceremediği adil rekabet ortamının sağlanması lazım. Finansal konularda sıkıntımız çok büyük. Ne kulüpler, ne federasyon bu finansal durumun içinden çıkabilecek durumda değil. Bıçak kemiğe dayandı." ifadelerini kullandı.

Kulüplerin kontrolü dışında gelişen olumsuzluklar olduğuna dikkati çeken Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, şöyle devam etti:

"Olumsuzluklara tedbir alınmaya çalışsa da finansal açıdan belimiz bükülmüş durumda. Döviz kuru hepimizi ilgilendiriyor. Bizim gelirlerimizin yüzde 80 Türk lirası, giderlerimizin yüzde 75 döviz. 2016 yılında 500 milyon dolarlık bir yayın ihalesi yaptık. Bugün bu rakam 100 milyon dolara indi. Federasyon payını çıkınca kulüplerin alacağı pay 87-88 milyon dolar civarında. 500 milyon dolarlık ihale yapıldı ama hiçbir zaman 500 milyon dolar ödenmedi. Anlamsız indirimler kabul edildi. Ben yayıncı kuruluşa kızardım, sonra haklı olarak kendi çıkarlarını koruduğunu gördüm. Esas sorun TFF'de. Bu gelir kalemine en büyük darbe 2018-2021 yılları arasında oldu. Yayın geliri 5 senede yüzde 80 düştü. Bana göre bir önceki federasyonun sorumsuz davranması nedeniyle ihaleye hazırlanılmamıştır."

"Bu ortamda gemiyi yüzdürmeye çalışıyoruz"

Vergi oranının yüzde 15'ten 40'a çıkmasının kulüplerin yükünü artırdığını da söyleyen Ali Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhurbaşkanımızın onayıyla mükemmel işleyen bir stopaj sistemi vardı. Ama ne olduysa sebebi belli olmayan şekilde bu durdu. Sonrasında Mehmet Büyükekşi başkan geldi ve tekrar bu sistem devreye girdi, bunun için sizi tebrik ederim ve teşekkür ederim. Bizleri hovarda, beceriksiz hatta karanlık işlere karışan insanlar olarak görüyorsunuz ama bu saydıklarımızın hepsi bizlerin kontrolü dışında gelişti. Bu ortamda biz gemiyi yüzdürmeye çalışıyoruz. Adil rekabetten bahsediyoruz. Ama futbol açısından çok fazla mesafe kat edemiyoruz. Önümüzdeki sezon beklentimiz hakem yönetiminde, sizlerin yönetiminde, kurulların alacağı kararlarda herkese eşit mesafede olunması."

Kulüpler Birliği Vakfı Ali Koç, konuşmasını tamamladıktan sonra FIVB Milletler Ligi Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı da tebrik etti.

"Sadece sponsorluk değil yol arkadaşlığı için omuz omuzayız"

​​​Süper Lig ve 1. Lig'e isim sponsoru olan Trendyol'un Grup Başkanı Çağlayan Çetin, artık Türk futbol ailesinin bir parçası olduklarını söyledi.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmak için yolu yarıladığını ifade eden Çetin, milli takımın şampiyonaya katılacağına inandıklarını belirtti.

ABD'den FIVB Milletler Ligi Şampiyonu olarak dönen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı da kutlayan Çağlayan Çetin, şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam Akif Başkan ve kaptanımız Eda’yı tebrik ederken çok duygulu anlar yaşadık. Trendyol olarak Filenin Sultanları'nın da ana sponsoru olarak gurur duyuyoruz. Federasyonumuzun Süper Lig’in marka değerini daha da yükseltme vizyonuna inandığımız ve bu vizyona katkı sağlamak istediğimiz için bu aileye katıldık. Biz sadece sponsorluk değil yol arkadaşlığı için omuz omuzayız. Bu yalnızca Trendyol’un değil, Türkiye’nin dört bir köşesindeki 300 bin satıcımız, 500 üreticimiz, 22 bin kuryemiz ve aynı zamanda buradaki tüm kulüplerimizin de taraftarı olan 30 milyonu aşkın müşterimizin de sponsorluğudur. Yayıncı kuruluş ile iş birliği halinde 1. Lig’e desteğimizle kulüplerimizin yeni yıldızlar yetiştirmesine; Süper Lig'e adımızı vererek de takımlarımızın Avrupa arenasında daha hızlı koşmasına katkımızın olmasını temenni ediyoruz. Heyecan dolu maçlarda buluşmak üzere."