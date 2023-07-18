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Spor
TRT SPOR 18.07.2023 20:09

Galatasaray'ın rakibi netleşti

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius oldu.

Galatasaray'ın rakibi netleşti

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 1. Eleme Turu rövanşları, Struga-Zalgiris karşılaşmasıyla başladı.

Kuzey Makedonya'nın Struga takımı, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Zalgiris'i konuk etti.

Ev sahibi ekip, Ibraimi'nin penaltıdan attığı golle 76. dakikada öne geçti. Fakat Zalgris, Kendysh'in 78 ve Radic'in (kendi kalesine) 84. dakikadaki golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Zalgiris böylece 2. Eleme Turu'nda Galatasaray ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar, ilk maçı 26 Temmuz'da deplasmanda, 2 Ağustos'taki rövanşı ise sahasında oynayacak.

 


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