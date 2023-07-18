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Spor
TRT SPOR 18.07.2023 18:54

Yabancı kuralı belli oldu

Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda 8+3 kuralı devam edecek.

Yabancı kuralı belli oldu
[Fotograf: AA]

TFF'nin açıklamasına göre geçen sezon uygulanan 8+3 yabancı kuralı bu sezon da devam edecek.

2023-2024 Süper Lig Müsabaka Statüsü'ne göre:

Türk Milli Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 futbolcuyla sözleşme imzalanıp, tescil ettirilebilirler. Eğer 14 futbolcu hakkı da kullanılırsa, en az 1'inin 01.01.1999 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması zorunludur.

14 yabancı futbolcuya ek olarak Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olan en fazla 1 futbolcu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile de sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirerek A Takım Listesine yazabilirler.

Sahada aynı anda en fazla 8 yabancı futbolcu oynayabilecek. Buna ilaveten Türki Cumhuriyetler vatandaşı veya mavi kart sahibi olan futbolculardan en fazla 1'i maç kadrosunda yer alabilir, sahada müsabakaya devam eden kadroda bulundurulabilir.

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