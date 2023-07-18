Açık 30.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 18.07.2023 17:04

16. TÜBAD Mehmet Baturalp Basketbol Turnuvası Antalya'da düzenlenecek

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneğinin (TÜBAD) düzenlediği Mehmet Baturalp Turnuvası'nın bu yıl Antalya'da düzenleneceği bildirildi.

16. TÜBAD Mehmet Baturalp Basketbol Turnuvası Antalya'da düzenlenecek

Nirvana Cosmopolitan Hotel'den yapılan açıklamaya göre, 15 yıldır her sezon öncesi gerçekleştirilen TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'na bu yıl ev sahipliği yapacakları belirtildi.

Açıklamada, Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) desteğiyle, Avrupa basketbolunun bir araya geleceği bu organizasyona basketbolcu, yönetici, antrenör, hakem ve Antalya basketbol camiasının beklendiği vurgulandı.

Turnuvanın basın toplantısının 26 Temmuz Çarşamba günü yapılacağı belirtilen açıklamada, aynı gün Kilit Grup ile TÜBAD arasında turnuva imza töreni gerçekleştirileceği kaydedildi.

12-17 Eylül tarihlerinde düzenlenecek turnuvada Rusya'dan CSKA Moskova, Sırbistan'dan Kızılyıldız, Türkiye'den Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Galatasaray Nef, Anadolu Efes ve Beşiktaş Emlakjet takımları mücadele edecek.

ETİKETLER
Antalya Basketbol Türkiye Basketbol Federasyonu
Sıradaki Haber
Manchester United'ın efsanesi Ryan Giggs hakkındaki suçlamalardan aklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:49
Hatay'da 134 prefabrik iş yeri esnafa teslim edildi
17:46
BM: İngiltere'nin düzensiz göçe ilişkin yasa tasarısı uluslararası mülteci hukukuyla çelişiyor
17:45
Akdeniz Havzası'nda sıcaklık, küresel ortalamadan daha fazla artacak
17:30
Bursa'da tonlarca çöpün bulunduğu evde temizleme çalışması başlatıldı
17:26
Kurşunlu Şelalesi'ni 160 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı
17:29
Kayseri'deki terör saldırısı davasında karar
Muşlu çocuklara Sultan Alparslan ve Malazgirt Savaşı'nın önemi anlatıldı
Muşlu çocuklara Sultan Alparslan ve Malazgirt Savaşı'nın önemi anlatıldı
FOTO FOKUS
Orman yangınında bir besicinin 31 hayvanı telef oldu
Orman yangınında bir besicinin 31 hayvanı telef oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ