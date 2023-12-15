Trafik kazasıyla engelli kaldılar basketbolla zorlukları aştı

Antalya ekibinin 21 yaşındaki oyuncusu Yaşar Ay, Burdur'da; 22 yaşındaki Mustafa Harun Gündoğdu ise Manavgat'ta 2018 yılında geçirdikleri trafik kazaları sonucunda engelli kaldı.

Çok sayıda ameliyat geçirip fizik tedavi gören Ay ve Gündoğdu, tedavileri sırasında tanıştıkları tekerlekli sandalye basketbol sporuna gönül verdi.

[Fotoğraf: AA]

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda yaklaşık iki yıldır birlikte ter döken sporcular, bunun yanı sıra aynı evi paylaşıyor.

Evin temizliğinden yemeğine kadar birçok işi ortak yapan, sonrasında da parkede birlikte top koşturan 2 oyuncu, takımlarının başarısı için ter döküyor.

[Fotoğraf: AA]

"Birbirimizi daha iyi anlıyoruz"

Sporcu Yaşar Ay, 2018 yılında bir aracın çarpması sonucu yaralandığını belirterek, 17 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra, yaklaşık 2 sene süren tedavisi süresince 4 ameliyat geçirdiğini dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Ay, hayatına omurilik felçli devam ettiğini ifade etti.

"Ankara'da Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tekerlekli sandalye basketbolla tanıştım. Orada bir müddet antrenmanlara çıktım. Bu sporu yapabileceğime dair kendime ümit geldi. Antalya'da tekerlekli sandalye basketbol takımı olduğunu duyunca buraya geldim. Antalya Büyükşehir Belediyesi sağ olsun her şeyimi karşıladı. Belediye tarafından tahsis edilen 2 odalı bir evde takım arkadaşım Mustafa Harun Gündoğdu ile birlikte yaşıyoruz. O da engelli olduğu için birbirimizi daha iyi anlıyoruz. Beraber antrenmanlara gidip geliyoruz. Beraber yiyip içiyoruz. Aynı evde kalıyoruz. Bizim için daha verimli olduğu için böyle bir şey yaptık."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Ay, spora başlamadan önce günlerinin hastanelerde geçtiğini, spora başladıktan sonra özgürlüğüne kavuştuğunu belirtti. Ay, artık günlük yaşamın içinde olduklarını vurguladı.

"Kendimiz gezip dolaşmaya başladık. Ailenin yardımıyla bir şey olmuyor. Her işimizi kendimiz yapıyoruz. Spor hayatımdaki her şeyi değiştirdi."

[Fotoğraf: AA]

Pota sevgisi kötü günleri unutturdu

Sporcu Mustafa Harun Gündoğdu ise 2018 yılında Manavgat'ta alkollü bir sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu engelli kaldığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Gündoğdu, 3 yıl boyunca fizik tedavi gördüğünü dile getirdi.

"Afyonkarahisar'da tedavi gördüğüm sırada şimdiki ev arkadaşım Yaşar Ay ile tanıştım. Onun sayesinde basketbolla tanıştım. Şimdi de onunla aynı evde yaşıyoruz. Arkadaşlığımız çok iyi gidiyor. İyi anlaşıyoruz. İkimiz de engelli olduğumuz için hiçbir sıkıntı çekmiyoruz."

Basketbolla tanışmadan tüm hayatının evden hastaneye gitmek olduğunu vurgulayan Gündoğdu, şimdi hastaneden kurtulduğunu vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

Gündoğdu, Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon bölümünde eğitim hayatını sürdürüyor.

"Takımla birlikte maçlar için farklı şehirlere gidiyorum. Akşamları da istediğimiz bir yere çıkabiliyoruz. Yani hayatı yaşıyoruz. Tüm yaşamımız değişti."