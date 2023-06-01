Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik futbolu bırakıyor

Trabzonspor'un 35 yaşındaki Slovak yıldızı Marek Hamsik, sezon sonunda futbol kariyerini sonlandıracağını açıkladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Marek Hamsık, futbol kariyerini bordo-mavili formayla sonlandırma kararı aldığını duyurdu.

"Sezon sonunda kariyerimi sonlandıracağımın haberini paylaşmak için buradayız. Böyle bir karar alabilmek benim adıma kolay değil. Ailemle oturup konuştuk ve artık babanın eve dönmesi gerektiğini söylediler. Benim için harika bir yolculuk oldu. Trabzonspor benim oynadığım son kulübüm olacak. Cumartesi günü iç sahada oynayacağımız maç, benim adıma iç sahada oynayacağımız son maç olacak."

Hayallerimi yaşadım

"Doğar doğmaz ilk aklımdan geçen futboldu. Bu benim kaderimdi. 4 yaşında başladım kariyerime, büyük hayallerim vardı. Hedeflerime tırmanarak buna erişebildiğimi düşünüyorum. Bütün oynadığım futbol kulüpleri bana formalarını verdikleri ve bana bu şansı verdikleri için birer birer teşekkür etmek istiyorum. Aileme ve bana yakın olan arkadaşlarıma, bana inandıkları için teşekkür etmek istiyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, bana inandıkları ve destek oldukları için. Artık son ana geliyorum. Bu son anları, son maçların tadını çıkartacağım. Şu an ağlamıyorum belki ama hem çok mutlu hem de çok gururluyum."

35 yaşındaki futbolcu, açıklamalarının ardından soru almayarak toplantıyı tamamladı. Basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektiren yıldız oyuncu, daha sonra antrenmana çıktı.