Süper Lig'de Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un ilk golünü atan Çek savunma oyuncusu Filip Novak, bordo-mavi takımda 3. sezonunda da golcü kimliğini gösteriyor.

Bordo-mavili kulübe 2017-2018 sezonu ara transfer döneminde Danimarka'nın Midtjylland Kulübünden 1 milyon 900 bin avro bonservis bedeli ile alınan 29 yaşındaki futbolcu, 48 lig maçında 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçta 1, UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 maçta 1 kez olmak üzere toplam 55 maçta 11 gol kaydetti.

Trabzonspor'da ilk sezonunda 15 lig maçında 3 gol atan başarılı savunma oyuncusu, geçen sezon da 29 lig maçında 5, 3 kupa maçında 1 gol atarak 32 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

Novak, bu sezonda ligde 4 maçta 1, UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 maçta 1 gol attı.

15 puanlık katkı

Trabzonspor, 2017-2018 sezonunda Novak'ın gol attığı maçlarda Osmanlıspor ile 3-3 berabere kalırken Kasımpaşa'ya 5-2 mağlup oldu.

Çek futbolcu, geçen sezon ise Karadeniz ekibinin 2-2 berabere kaldığı Ankaragücü maçının yanı sıra galip geldiği 3-1'lik Akhisarspor, 2-1'lik Fenerbahçe, 4-2'lik İstikbal Mobilya Kayserispor, 2-1'lik Beşiktaş maçlarında rakip fileleri birer kez havalandı. Novak, bu sezon da ligin 4. haftasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldığı maçta ilk golünü kaydetti.

Karadeniz ekibi, Novak'ın gol attığı 7 lig maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 15 puan elde etti.

Hem ayak, hem kafa golleri

Novak, Trabzonspor'da ilk sezonundaki 3 golünü ayakla kaydederken, geçen sezon 5 golünün 4'ünü kafa, 2'sini de ayakla attı.

Bordo-mavili futbolcu bu sezon ise 1 kez ayakla, 1 kez de kafayla rakip fileleri havalandırdı.

Çek oyuncu, gollerin 6'sını ayakla, 5'ini de kafayla rakip filelere bıraktı.

Centilmen savunmacı

Novak, Trabzonspor'da 55 maçta centilmenliği ile dikkatleri çekerken cezalı konumuna düşmedi.

Bordo-mavili futbolcu, hiç kırmızı kart görmezken toplam 3 sezonda 5 sarı kart yedi.

Kaynak: AA