İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Sevilla, İtalya'da Inter, Almanya'da Leipzig, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

Sezona iyi başlayan Liverpool, evinde Newcastle United'ı 3-1 yenerek 5'te 5 yaptı.

Öte yandan Alman teknik adam Jurgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool, lig maçlarında üst üste 14. galibiyetini alarak kulüp rekorunu geliştirdi.

Son şampiyon Manchester City, deplasmanda Norwich City'ye 3-2 yenildi ve ilk mağlubiyetini yaşadı.

Manchester United, Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City'yi konuk ettiği maçı 1-0 kazanarak 3 hafta sonra galip geldi.

Tottenham'ın evinde Crystal Palace'ı 4-0 ile geçtiği haftada, Chelsea de Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi grubunda yer alan Wolverhampton karşısında deplasmanda 5-2 kazandı.

Arsenal ise 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Watford ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Premier Lig'de Liverpool, 15 puanla liderliğini korudu. Liverpool'u 10 puanlı Manchester City, 8'er puanlı Tottenham, Manchester United, Leicester City, Chelsea ve Arsenal takip etti. Premier Lig'de hafta, Aston Villa ile West Ham United arasında bu akşam oynanacak maçla kapanacak.

La Liga

Sevilla, Atletico Madrid'in kaybettiği haftada Alaves deplasmanında 1-0 kazanarak liderliğe yerleşti.

Atletico Madrid, Real Sociedad'a konuk olduğu maçı 2-0 kaybetti ve ilk yenilgisini yaşadı.

Son şampiyon Barcelona, 16 yaşındaki futbolcusu Anssumane Fati'nin de bir gol attığı maçta ağırladığı Valencia'yı 5-2 mağlup etti.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Real Madrid'in evinde Levante'yi 3-2 yendiği haftada, Mallorca deplasmanında 0-0 berabere kalan Athletic Bilbao ise namağlup unvanını korudu.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Getafe, Real Betis deplasmanında 1-1'lik skora razı oldu ve henüz galibiyetle tanışamadı.

Sevilla'nın 10 puanla zirveye yerleştiği La Liga'da Atletico Madrid 9, Real Madrid ve Athletic Bilbao 8'er puanla bu takımın arkasında sıralandı.

Bundesliga

Leipzig, son şampiyon Bayern Münih'i ağırladığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Şampiyonluk adaylarından Borussia Dortmund, sahasında Bayer Leverkusen'i 4-0 mağlup etti.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı takımlardan Borussia Mönchengladbach, deplasmanda Köln'ü 1-0 yendi.

Fortuna Düsseldorf, milli futbolcular Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın forma giydiği maçta ağırladığı Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı.

Nuri Şahin'in kırmızı kart gördüğü maçta takımı Werder Bremen, deplasmanda Union Berlin'i 2-1 ile geçti.

Schalke 04, Suat Serdar ve Ahmed Kutucu'nun birer gol attığı, Ozan Kabak'ın son dakikalarda oyuna dahil olduğu karşılaşmada, Paderborn deplasmanında 5-1 kazandı.

Bundesliga'da 4 haftada 10 puana ulaşan Leipzig, liderliğini korudu. Bu takımın ardından Borussia Dortmund ve Freiburg 9'ar, Bayern Münih ve Wolfsburg 8'er puanla sıralandı.

Serie A

Inter, evinde Udinese'yi 1-0 yenerek 3'te 3 yapmayı başardı.

Son şampiyon Juventus, Merih Demiral'ın yedek beklediği maçta konuk olduğu Fiorentina ile 0-0 berabere kaldı.

Bologna, haftanın en gollü maçında Brescia deplasmanında 4-3 kazandı.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Roma, evinde Sassuolo'yu 4-2 yendi ve ilk galibiyetini aldı. Roma'da Cengiz Ünder'in sakatlığı nedeniyle görev yapamadığı mücadelede Mert Müldür, Sassuolo adına ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Serie A'da Inter, 9 puanla liderliğini sürdürdü. Bologna ve Juventus 7'şer puanla Inter'in arkasında yer aldı. Serie A'da 3. hafta, bu akşam oynanacak Torino-Lecce maçıyla sona erecek.

Ligue 1

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden PSG, evinde Strasbourg'u 1-0'lık skorla geçti.

Takımdan ayrılmak istediği için PSG taraftarlarınca protesto edilen Neymar, bu sezon ilk kez forma giydiği maçta son dakikalarda galibiyeti getiren golü kaydetti.

Zirve mücadelesi veren ekiplerden Nantes'ın evinde Reims'ı 1-0 yendiği haftada, Olympique Marsilya da Monaco deplasmanında 4-3 kazandı.

Yusuf Yazıcı'nın cezası nedeniyle oynamadığı, Mehmet Zeki Çelik'in de yedekler arasında yer aldığı maçta Lille, sahasında Angers'yi 2-1 yendi.

Ligue 1'in 5. haftası sonunda PSG, 12 puanla zirvedeki yerini korudu. Rennes, Nantes ve Olympique Marsilya 10'ar puanla PSG'yi takip etti.

Kaynak: AA