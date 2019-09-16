Spor
İspanyol takımında Trabzonspor heyecanı16 Eylül 2019 Pazartesi 15:07 - Son Güncelleme 16 Eylül 2019 Pazartesi 15:09
Tarihinde 3. kez Avrupa kupalarına katılan Getafe, 9 yıl aradan sonra Avrupa Ligi'ndeki ilk maçını Trabzonspor'a karşı oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun ilk maçında Trabzonspor'un rakibi olan İspanya'nın Getafe takımı 9 yıl aradan sonra Avrupa'da maç oynayacak olmanın heyecanını yaşıyor.
Kulüp tarihinde üçüncü kez Avrupa Ligi'ne katılan Getafe'nin teknik direktörü Jose Bordalas, Trabzonspor maçı öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Bordalas "Trabzonspor iyi ve tecrübeli bir takım. En yüksek düzeyde saygı göstermeliyiz." dedi.
¡Buenos días azulones, entramos en semana de @EuropaLeague!
Etiketler: trabzonspor getafe maçı Avrupa Lİgi