UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun ilk maçında Trabzonspor'un rakibi olan İspanya'nın Getafe takımı 9 yıl aradan sonra Avrupa'da maç oynayacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Kulüp tarihinde üçüncü kez Avrupa Ligi'ne katılan Getafe'nin teknik direktörü Jose Bordalas, Trabzonspor maçı öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bordalas "Trabzonspor iyi ve tecrübeli bir takım. En yüksek düzeyde saygı göstermeliyiz." dedi.