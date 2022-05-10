Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor, 14 Mayıs Cumartesi günü Medical Park Stadyumu'nda şampiyonluk kupasını kaldıracak.

Etkinlik teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcuların katılımıyla gerçekleştirilecek.

"Etkinlikte birbirinden değerli sanatçılarımız sahne alacak olup DJ performansları, horon ve kolbastı şovları gibi geceye renk katacak gösteriler planlanmıştır. Stadyum kapıları saat 16.00'da açılacak olup etkinliklerimiz saat 18.00'den itibaren sanatçı performansları ile başlayacaktır."

Etkinliğe ilişkin biletler 11 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00 itibarıyla "passo.com.tr" adresi üzerinden ve Passolig gişelerindeb satışa çıkacak.

"Biletlerini hatıra olarak saklamak isteyen taraftarlarımız kağıt biletlerini Passolig gişelerinden alabilecekleri gibi dileyen taraftarlarımız da Passolig sistemi üzerinden elektronik bilet alabilirler."

Bilet satışlarının ilk gün sadece kombine sahiplerine yapılacak, sonraki günlerde ise tüm taraftarlara açık olacak.

Bilet fiyatları ise VIP Platinum 2 bin lira, VIP Gold bin 500 lira, VIP Silver bin lira, Batı tribün 700 lira, Doğu tribün 600 lira, Fırtına tribün 450 lira ve kale arkası 350 lira olarak satışa çıkacak.