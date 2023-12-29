Trabzonspor'un şampiyonluğunu anlatan film 26 Ocak'ta vizyonda

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yapımcılığını Serdar Şen'in üstlendiği filmi Bedran Güzel'in yönettiği, metinlerini ise Kağan Küçük'ün kaleme aldığı belirtildi.

"İnadın, azmin, sevginin ve birlikteliğin sonunda gelen tertemiz bir zafer. Dik oynayanların yeniden kazandığı, dar sokakların yeniden bordo-maviye boyandığı bir zafer. Yürekten verilen mücadele ve coşkunun bir araya geldiği, 'İnadıyla Şampiyon' filmimiz 26 Ocak'ta sinemalarda, daha sonra da 4 bölüm halinde dijital platformlarda yerini alacak."